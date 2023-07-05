Karadeniz'de boğulma tehlikesi geçiren baba ve oğlu kurtarıldı

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KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde boğulma tehlikesi geçiren baba ve oğlu kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Ginolu Koyu'nda denize giren Nevzat ile oğlu Berat Hasanbeşe, suda çırpınmaya başladı.

Çevredekilerce kurtarılan baba ve oğlu, ihbar üzerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Çatalzeytin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Baba Nevzat Hasanbeşe, buradaki müdahalenin ardından ambulansla Kastamonu Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Çatalzeytin'de gözlem altında tutulan oğlunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



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