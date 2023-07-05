Kastamonu'da Urumçi olayları 14. yılında protesto edildi

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KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da İnsani Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği üyelerince, Urumçi kentinde 5 Temmuz 2009'da yaşanan olaylar, 14. yılında protesto edildi

Nasrullah Meydanı'nda bir araya gelen İHH üyeleri, "Doğu Türkistan'da zulme dur de" yazılı pankart açıp Doğu Türkistan ve Türk bayrakları salladı.

Kastamonu İHH Başkanı Kadir Horuz, burada yaptığı açıklamada, Urumçi olaylarında yüzlerce kişinin öldürüldüğünü, binlerce kişinin yaralandığını, on binlerce kişinin tutuklandığını söyledi.

Çin'in uluslararası hukuk kurallarına aykırı politikaları uyguladığını savunan Horuz, "Çin'in Doğu Türkistan bölgesinde periyodik olarak devam ettirdiği zulmün arkasında yatan nedenlerin en önemlilerinden biri de ekonomik çıkarlardır. 138 çeşit madenin çıkarıldığı Doğu Türkistan, özellikle petrol, doğal gaz, uranyum, altın, kömür gibi madenler açısından oldukça zengindir." ifadelerini kullandı.

Saldırılarda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyen Horuz, zulüm bitene kadar yanlarında olacaklarını vurguladı.





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