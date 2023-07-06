Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Kastamonu'da ormanlara girişler yasaklandı

        AA
        Giriş: 06.07.2023 - 11:47
        Kastamonu'da ormanlara girişler yasaklandı

        KASTAMONU (AA) - Orman Genel Müdürlüğü (OGM) verilerine göre yüzde 66'sı ormanlarla kaplı Kastamonu'da 15 Eylül'e kadar ormanlık alanlara girişlere yasak getirildi.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Kastamonu genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiğine işaret edildi.

        Aşırı nüfus hareketliliği de yaşandığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "15 Temmuz-15 Eylül arasında Valilik ve kaymakamlıklar tarafından belirlenmiş, Orman Bölge Müdürlüğü Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından tescilli piknik ve mesire alanları dışında piknik yapılması, mangal, semaver ve ateş yakılması yasaklanmıştır. Piknik yapılmasına müsaade edilen tescilli mesire alanlarında belirtilen tarihler arasında 19.00'dan itibaren de ateş, mangal ve semaver yakılamayacaktır."

        Ormancılık faaliyetlerinin gereği üretim çalışmalarının devam edeceği belirtilen açıklamada, görevlendirilenler haricinde ormana giriş yapılmasının yasak olacağı vurgulandı.

        Açıklamada, ormanlık alanlarda bağ, bahçe temizliği amacıyla ateş yakılmasının ve ormanlık alanların yakınında yapılacak düğünlerde havai fişek ve niyet balonu gibi yanıcı madde kullanımının da 15 Eylül'e kadar yasaklandığı kaydedildi.

        Şurada Paylaş!

        Benzer Haberler

        Bakan Yumaklı: Belirli alanların dışında ateş yakmayalım
        Bakan Yumaklı: Belirli alanların dışında ateş yakmayalım
        Yıldırım düşmesi sonucu 2 kişi öldü
        Yıldırım düşmesi sonucu 2 kişi öldü
        LGS birincisi İrem: Altyapımın üzerine katarak kazandım
        LGS birincisi İrem: Altyapımın üzerine katarak kazandım
        İnebolu'da, 'Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü' başladı
        İnebolu'da, 'Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü' başladı
        Kablo hırsızları, 'nasıl çaldık' notu bıraktı
        Kablo hırsızları, 'nasıl çaldık' notu bıraktı
        Kastamonu'da taşkın alarmı (4)
        Kastamonu'da taşkın alarmı (4)