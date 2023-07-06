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        Yıldız Kadın Boks Milli Takımı, Kastamonu'da kampa girdi

        AA
        Giriş: 06.07.2023 - 12:02
        Yıldız Kadın Boks Milli Takımı, Kastamonu'da kampa girdi

        KASTAMONU (AA) - Yıldız Kadın Boks Milli Takımı'nın Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Kastamonu'daki kampı başladı.

        Yıldız Kadın Boks Milli Takımı Başantrenörü Ahmet Çınar ile antrenörler Yavuz Kılıç, Cengiz Örseloğlu, Ali Osman Çelik ve Aybüke Kılıçarslan gözetiminde Türkiye Boks Federasyonunun Kadıdağı Kamp Merkezi'nde başlayan kampta 26 sporcu yer alıyor.

        Ahmet Çınar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 9-31 Temmuz tarihlerinde Romanya'da yapılacak Avrupa Şampiyonası'na hazırlandıklarını söyledi.

        Kampın güzel başladığını belirten Çınar, "Avrupa Şampiyonası hazırlık sürecine girdik. Geçen ay Sakarya'da yapılan Yıldız Kadınlar Türkiye Boks Şampiyonası'nda sıkletlerinde ilk ikiye giren 26 sporcumuzu Kastamonu'da kampa aldık." dedi.

        Şampiyonada ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını dile getiren Çınar, "Takım arkadaşlarımızla Romanya'da yapılacak şampiyonaya en iyi şekilde hazırlanmak için çalışmalara devam ediyoruz. Şampiyonada başarılı olmak için antrenmanlar yapıyoruz." diye konuştu.

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