Coğrafi işaretli Taşköprü sarımsağında hasat başladı

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde Avrupa Birliği (AB) coğrafi işaret tescilli sarımsağın hasadına başlandı.

AB'nin yanı sıra Türkiye'de de coğrafi işaretle tescilli olan Taşköprü sarımsağı, bu yıl yaklaşık 23 bin dekar alanda üretiliyor, 25 bin ton civarında rekolte bekleniyor.

İlçeye bağlı Akdoğan köyünde sarımsak hasadı yapan Cemal Tuncel, AA muhabirine, sarımsağın bölge açısından çok önemli bir ürün olduğunu söyledi.

Ailece tarımla uğraştıklarını belirten Tuncel, "2023 yılında da Taşköprü sarımsağını gün yüzüne çıkartmaya başladık. Dededen toruna sarımsak üretimi ile uğraşmaktayım. Mart ayında dikimini gerçekleştirdiğimiz beyaz altınımızı temmuz ayının gelmesiyle hasat etmeye başladık." dedi.

Tuncel, hasadın ardından sarımsağı 15 gün tarlada kurutmaya bırakacaklarını dile getirerek, "Kuruduktan sonra depolarımıza taşıyoruz. Depolardaki işlemlerinin ardından pazara indirerek müşterimiz ile buluşturuyoruz. Bu sene yağışların fazla olması rekolteyi biraz olumsuz etkiledi ama ciddi anlamda zarar vermedi. Taşköprü sarımsağı, kalitesini ve markasını her zaman korur. Üretici olarak ümitliyiz. Hasadımız üreticimize, tüketicimize hayırlı, uğurlu olsun." diye konuştu.

İsmail Tuncel de 15 yaşından bu yana sarımsak ektiğini anlatarak, şunları kaydetti:

"50 yıldır köyde sarımsak ekiyorum. Dikiminden hasadına kadar evdeki küçük çocuğuna bakar gibi bakacaksın. Önce sarımsak dikeceğimiz tarlamızı güzel şekilde hazırlıyoruz. Sarımsağı elle veya makineyle toprakla buluşturuyoruz. Daha sonra çapalama zamanı geliyor, o da bittikten sonra hava şartlarına göre iki veya üç kere suluyoruz, otlamaya karşı ilaçlarımızı atıyoruz. Ben çocukken sarımsağı bel diye tabir ettiğimiz aletle çıkartıyorduk. Şimdi makine ile çıkartıyoruz. Eskiden 5 dönüm sarımsağımızı 20 günde çıkarırdık, bugün ise 50 dönümünü 20 günde çıkartıyoruz."