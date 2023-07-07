Kastamonu Üniversitesinde mezuniyet töreni düzenlendi

KASTAMONU (AA) - Kastamonu Üniversitesinden 2022-2023 akademik yılında mezun olan öğrenciler için tören düzenlendi.

Vali Avni Çakır, Kastamonu Üniversitesi Kuzeykent Kampüsü Emin Baydil Futbol Sahası'ndaki törende yaptığı konuşmada, üniversitelerin toplumsal kalkınmanın itici gücü olduğunu söyledi.

Ülkelerin gelişmesini ve büyümesinin anahtarının üniversitelerin ve onların mezun ettiği öğrencilerin elinde olduğunu dile getiren Çakır, "Bugün şüphesiz ki hayatınızdaki en önemli günlerden birisini yaşıyorsunuz. Sizler sabırla, sebatla, inançla çalışarak, uykusuz nice geceler geçirerek yorgun günlerin ardından bu mutlu güne geldiniz. Uzun ve yorucu bir sürenin sonucunda bugün artık üniversitemizde mezun olarak hayatınıza yeni ve çok önemli bir sayfa açacaksınız. Artık önünüzde kendiniz, aileniz ve ülkemize karşı sorumluluklarınız olduğu bilinciyle yapacağınız çok şey var." diye konuştu.

Öğrencilerin Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu her alanda katkı sunacağını inandığını belirten Çakır, dünyada söz sahibi güçlü ve müreffeh bir Türkiye olma yolunda öğrencilerin üzerine düşenleri layıkıyla yerine getireceğini kaydetti.

Rektör Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal ise öğrencilerin zorlu bir eğitim sürecinden geçtiğini ifade ederek, "Şimdi mezun olmanın haklı gururunu yaşıyorsunuz. Şüphesiz her başarı, öncelikle şahsi gayretin, sıkı ve disiplinli bir çalışmanın neticesi olarak karşımıza çıkıyor. Okuyarak, araştırarak, sorarak, sorgulayarak, kimi zaman gece yarılarına kadar ders çalışarak kat ettiğiniz uzun bir yolun ardından işte bugün ilk aşama diyebileceğimiz hedefinize ulaştınız. Sizleri çok seviyoruz ve sizleri çok özleyeceğiz." dedi.

Üniversiteyi dereceyle bitiren öğrencilere başarı belgeleri ve hediyelerin takdim edildiği tören, mezunların keplerini havaya atmasıyla sona erdi.

Törene AK Parti Kastamonu Milletvekili Serap Ekmekci, Kastamonu Belediye Başkan Rahmi Galip Vidinlioğlu ve veliler katıldı.