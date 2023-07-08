Hayali olan üniversiteden 82 yaşında mezun oldu

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da yaşayan 82 yaşındaki Hamdi Balkaş, ilerleyen yaşına ve rahatsızlıklarına rağmen hayali olan Kastamonu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Resim Bölümünden mezun oldu.

İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümünden mezun olan Balkaş, 1973-1997 yıllarında İstanbul ve Kastamonu'da biyoloji öğretmenliği yaptı. Resme büyük ilgi duyan Balkaş, bu alanda duyduğu eğitim isteğine çeşitli sebeplerden ulaşamadı.

Emekliliğinin ardından Kastamonu'nun Araç ilçesindeki köyünde yaşamaya başlayan Balkaş, evinin balkonunda resimler yaparak hobisini sürdürdü.

Teknik ve bilgi olarak kendisini yetersiz hisseden Balkaş, 2018'de girdiği üniversite sınavında yeterli puanı almasının ardından Kastamonu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Resim Bölümü özel yetenek sınavını kazandı.

Balkaş, eğitimine devam ettiği sırada çeşitli rahatsızlıklar ve ameliyatlar geçirmesine rağmen fakülteyi üçüncülükle bitirmeyi başardı.

- "Bilgisiz bir şey olmuyor; gençler gençliklerinin kıymetini bilsin"

Kastamonu Üniversitesinin mezuniyet töreninde kep fırlatan Balkaş, gazetecilere, 82 yaşında istediği bölümden mezun olduğunu belirterek, "Üniversiteye girmeden önce de resim yapıyordum. Bunun bilgisini öğrenmek istedim. Bilgisiz bir şey olmuyor. Gençler gençliklerinin kıymetini bilsinler." ifadesini kullandı.

Evinin balkonunda resim yapmayı sürdüreceğini dile getiren Balkaş, "Okumanın yaşı yok ama gençlerin her şeyi gençlikte yapması lazım. Bu işler benim yaşıma gelince zor. Ben zorlandım, hastalandım." dedi.

- Fatma Gül Çohadar da 61 yaşında üniversiteyi fakülte birincisi olarak bitirdi

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Felsefe Bölümünü bitiren ve fakülte birincisi olan 61 yaşındaki Fatma Gül Çohadar ise gençliğinde okuma fırsatı bulamadığını söyledi.

Bölümünü büyük zevkle okuduğunu vurgulayan Çohadar, "Şimdi bitti diye çok üzülüyorum. Çünkü hayat bir okul, bizler o okulun ebedi öğrencileriyiz." diye konuştu.

Gençlere tavsiyede bulunan Çohadar, "Ellerinde fırsat varken okusunlar sonuna kadar. Sonra yaşlanınca ukde kalıyor insanın içinde ama o ukdenin ölüme kadar gitmesine izin vermemek gerektiğine inanıyorum. Kaç yaşında olursak olalım, bir fırsatı bulduğumuz zaman okumamızı bitirebiliriz." diye konuştu.

Çohadar, pedagojik formasyon aldığını, yüksek lisans ve doktora yapmayı düşündüğünü sözlerine ekledi.