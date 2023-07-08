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        Üniversiteden mezun olarak patlamada şehit düşen babasının hayalini gerçekleştirdi

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        Giriş: 08.07.2023 - 13:33
        Üniversiteden mezun olarak patlamada şehit düşen babasının hayalini gerçekleştirdi

        KASTAMONU (AA) - Ankara'nın Elmadağ ilçesinde bulunan Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda meydana gelen patlamada şehit düşen işçilerden Mehmet Kutlu'nun kızı Burcu Kutlu, Kastamonu Üniversitesinden mezun olmanın buruk mutluluğunu yaşadı.

        Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümünden mezun olarak babası Mehmet Kutlu'nun en büyük hayalini gerçeğe dönüştürmenin mutluluğunu yaşayan kızı Burcu Kutlu, ailesinin de katılımıyla üniversitedeki mezuniyet törenine katıldı.

        Kastamonu Üniversitesinden üniversite üçüncüsü ve fakülte ikincisi olarak mezun olan Burcu Kutlu, gazetecilere, babasının 10 Haziran'da Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda meydana gelen patlamada şehit düştüğünü söyledi.

        Mezuniyet törenini görmenin babasının en büyük hayali olduğunu vurgulayan Kutlu, "Ben de onun hayalini gerçekleştirmek için buraya geldim. Onun beni her yerde gördüğünü biliyorum. Onu çok seviyorum. O her zaman benimle ve her zaman bizimle kalacak. Seni çok seviyorum babacığım." ifadesini kullandı.

        Babasının çok istediği sınıf öğretmenliğini başarıyla yapacağını ve çok iyi nesiller yetiştirmek için gayret göstereceğini dile getiren Kutlu, "Onun kızı olduğum için çok gurur duyuyorum." dedi.

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