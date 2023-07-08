Kastamonu'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da iki otomobilin çarpışması sonucu biri ağır 3 kişi yaralandı.
İnal Baltacı'nın (30) kullandığı 37 AU 080 plakalı otomobil, Tosya yolu kavşağında Metin Oktay (25) idaresindeki 07 BCT 270 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücülerin yanı sıra otomobilde bulunan Dicle Kaya (20) yaralandı.
Ambulanslarla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan İnal Baltacı'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.