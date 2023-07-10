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        Kastamonu'nun Cide ilçesinde şiddetli yağış su baskınlarına neden oldu

        AA txt
        Giriş: 10.07.2023 - 07:42
        Kastamonu'nun Cide ilçesinde şiddetli yağış su baskınlarına neden oldu

        KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Cide ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle bazı evlerin giriş katlarını su bastı.

        Kentte dünden bu yana devam eden ve etkisini giderek artıran sağanak nedeniyle Memiş Mahallesi'nden geçen Memiş Deresi ile Kumluca Mahallesi'nden geçen Irmak Deresi taştı.

        İki mahallede giriş ve bodrum katlarında bulunan çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. Su birikintileri nedeniyle yollarda araçlar su altında kaldı.

        Cide-Bartın kara yolu da su taşkını nedeniyle ulaşıma kapandı. Sel suyunun denize sürüklediği bir manda ise telef oldu.

        Cide Belediyesi ve AFAD ekipleri tarafından evlere dolan su tahliye edilmeye çalışıyor.

        Evini su basan Ayşe Aydın, AA muhabirine, gece saatlerinde evine su girmeye başladığını anlatarak "Ev havuz gibi. Daha önce de bir kere olmuştu ama o zaman hafif geçmişti. Işıklar yok, karanlıktayız. Her yer suyla dolu. Gece 02.00'den beri bu şekilde. Çocuklarım perişan oldu." ifadelerini kullandı.

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