GÜNCELLEME - Kastamonu'nun Cide ilçesinde şiddetli yağış su baskınlarına neden oldu

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Cide ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle bazı evlerin giriş katlarını su bastı.

Kentte dünden bu yana devam eden ve etkisini giderek artıran sağanak nedeniyle Memiş Mahallesi'nden geçen Memiş Deresi ile Kumluca Mahallesi'nden geçen Irmak Deresi taştı.

İki mahallede giriş ve bodrum katlarında bulunan çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. Su birikintileri nedeniyle yollar ve bazı bahçeler su altında kaldı.

Cide-Bartın kara yolu da su taşkını nedeniyle ulaşıma kapandı, sel suyunun denize sürüklediği manda telef oldu.

Cide Belediyesi, Özel İdare, Karayolları, Orman Bölge Müdürlüğü ve AFAD ekipleri, evlere dolan suyu tahliye etmeye çalışıyor.

Suyun çekilmeye başlamasıyla Cide-Bartın kara yolu ulaşıma açıldı.

Evini su basan Ayşe Aydın, AA muhabirine, gece saatlerinde evine su girmeye başladığını anlatarak "Ev havuz gibi. Daha önce de bir kere olmuştu ama o zaman hafif geçmişti. Işıklar yok, karanlıktayız. Her yer suyla dolu. Gece 02.00'den beri bu şekilde. Çocuklarım perişan oldu." ifadelerini kullandı.

Belediye çalışanı Emrullah Duru ise sabaha karşı derenin taşması sonucu bazı mahallelerin su altında kaldığını dile getirerek, "Karayolları, belediye ve AFAD görevinin başında. Su boşaltma işlemlerine başladık, vidanjörler çalışıyor. Arkadaşlar yoğun mesai içerisinde. Su seviyesi düşmeye başladı. Herhangi bir can kaybı yok ama maddi hasarlarımız var." dedi.

Kumluca Mahallesi'nde ikamet eden Özcan Özan da kereste atölyesi bulunduğunu belirterek, "Sabaha karşı saat 05.00 gibi su yükselmeye başladı. Buradaki dere taştı, depolarımızdaki çimentolarımız, malzemeler, keresteler, sel ile gitti. Dere ıslah çalışmasında derenin ağzını doldurdular, taş ile set yaptılar. Setin üzerinden sel suyu taştı. Burada gemi imalatı da yapıyoruz. Arkadaşımızın gemi atölyesinde kullandığı bütün malzemeler su altında kaldı, bizim bütün malzemelerimiz su altında kaldı." diye konuştu.