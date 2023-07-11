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        Kastamonu'da karı koca ile bebeklerinin öldüğü kazada kamyon sürücüsü tutuklandı

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        Giriş: 11.07.2023 - 10:32
        Kastamonu'da karı koca ile bebeklerinin öldüğü kazada kamyon sürücüsü tutuklandı

        KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da cip ile kamyonun çarpışması sonucu 3 kişinin yaşamını yitirdiği trafik kazasıyla ilgili kamyon sürücüsü tutuklandı.

        Kastamonu-Tosya kara yolunda cip ile kamyonun çarpıştığı trafik kazasının ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisi tamamlanan kamyon sürücüsü M.T. gözaltına alındı.

        Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen M.T, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Rıdvan Keskin'in (39) kullandığı arkasında karavan bulunan 34 CGD 855 plakalı cip ile M.T. (50) idaresindeki 37 PT 470 plakalı kamyon, 8 Temmuz'da Kastamonu-Tosya kara yolu Akkaya köyü yakınlarında çarpışmış, kazada cip sürücüsü ile eşi Naciye Keskin (37) olay yerinde, 1 yaşındaki bebekleri Miranmir ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. Kazada çiftin diğer çocukları Emre (13) ve Devran (11) Keskin ise yaralanmıştı.

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