Selin Karadeniz'e taşıdığı odunları toplayarak kışlık yakacaklarını çıkarıyorlar

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Cide ilçesinde meydana gelen selin Karadeniz'e taşıdığı odun parçaları, vatandaşlar tarafından kışlık yakacak ihtiyacı için toplanıyor.

Bölgede etkili olan sağanaklarla taşan dereler, beraberinde kütük ve odun parçalarını da denize sürükledi. Odun parçaları, Cide sahilinde kıyıya vurdu.

Sahile gelen vatandaşlar kışlık yakacak ihtiyacı için deniz kenarında küçük odun parçalarını su içinden ve karadan toplayarak istifledi. Vatandaşlar, büyük ağaç kütüklerini ise motorlu testere ile bölerek taşınabilecek hale getirdi.

Selde denize taşınan odun parçaları ve rüsubat nedeniyle Karadeniz'in rengi de değişti.

Sahilden odun toplayan Erdoğan Kas, bölgede yoğun yağış olduğunu belirterek, "Cide ilçesinde yaşıyorum. Dün akşamki yağmur ırmakları ve dereleri taşırdı. Çay boyunca gelen odunlar sahile vurdu. Bizler de bu odunları toplayıp kışın yakıyoruz." dedi.

Mehmet Bar ise odun ihtiyaçlarını karşılarken sahili de temizlediklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"İlçemize yağan kuvvetli yağmur sonrası ormanlardaki odunlar, deniz kenarında birikti. Bizler de sahile vuran bu odunları evimize getirerek kışlık odun ihtiyacımızı karşılıyoruz. Sahilin pis görünmemesi için de bunları toplamımız gerekiyor. Biraz bizler temizleyeceğiz, biraz belediye ekipleri temizleyecek. Bu şekilde hem sahili temizlemiş olacağız hem de kışlık odun ihtiyacımızı karşılamış olacağız."