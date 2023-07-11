LGS sınavından tam puan alan öğrencilerden Kaymakam Hatam'a ziyaret

KASTAMONU (AA) - Tosya Kaymakamı Suat Hatam, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında düzenlenen merkezi sınavdan 500 tam puan alan öğrencileri ödüllendirdi.

Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu öğrencileri İrem Kuzbunar ve Mert Büyükdeğerli'yi makamında kabul eden Hatam, öğrencileri başarılarından dolayı tebrik etti.

Hatam, Tosya İlçe Milli Eğitim Müdürü Sıtkı Murat Demirci, Tosya Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu Müdürü Abdullah Tok ve öğrencilerin ailelerine de öğrencilere desteklerinden ötürü teşekkür etti.

Hatam, LGS sınavında tam puan alan öğrencileri çeşitli hediyelerle ödüllendirdi.