Coğrafi işaretli Taşköprü sarımsağı pazardaki yerini aldı

KASTAMONU (AA) - Avrupa Birliği (AB) coğrafi işaret tescilli Taşköprü sarımsağı pazarda satılmaya başlandı.

AB'nin yanı sıra Türkiye'de de coğrafi işaretle tescilli olan Taşköprü sarımsağı, bu yıl yaklaşık 23 bin dekar alanda üretiliyor, 25 bin ton civarında rekolte bekleniyor.

Temmuz ayının gelmesiyle hasat işlemlerini tamamlayan çiftçiler, ürünlerini pazara getirmeye başladı.

Pazarda satışa sunulan sarımsak, büyüklüğüne göre 15 ila 45 lira arasında satılıyor.

Sarımsak üreticisi Nail Geyik, AA muhabirine Taşköprü sarımsağının temmuz ayında çıktığını belirterek, "Her tanesi emek ürünü. İnşallah bu sene sarımsağın emeğin karşılığını bulacağını düşünüyorum. Bizim sarımsağımız dünya çapında doğal bir marka. Taşköprü sarımsağının daha kalitelisi yok. Kendine has aroması ve en önemlisi uzun raf ömrü dolayısıyla dünyada birincidir." diye konuştu.

Taşköprü Sarımsak Üreticileri Birliği Başkanı Abdullah Eligüzeloğlu da pazarda sarımsak fiyatının 1-2 hafta değişim gösterebileceğini dile getirerek, "Şu an pazarda satılan sarımsak henüz yaş, kuruduğu zaman fiyatlar değişecek. Tüm çiftçilerimize hayırlı hasatlar ve hayırlı satışlar diliyorum. Rabb'im tüm üreticilerimize kolaylık versin." ifadesini kullandı.

Taşköprü Kaymakamı Bekir Özen ve Belediye Başkanı Abdullah Çatal da sarımsak pazarını ziyaret ederek, üreticilerle sohbet etti.