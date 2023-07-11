Kastamonu'da kayıp bekçiye ait olduğu değerlendirilen erkek cesedi bulundu

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Küre ilçesinde kayıp olarak aranan bekçiye ait olduğu değerlendirilen bir erkek cesedi bulundu.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kendisinden haber alınamayan bekçi Ender Y'nin bulunması için çalışmalarını sürdürdü.

Çalışmalar kapsamında Güllüce köyü yakınlarında bir erkek cesedi bulundu. Ceset, otopsi için Kastamonu Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Amasya Emniyet Müdürlüğünde bekçi olarak görev yapan Ender Y'den haber alamayan yakınları 21 Haziran'da emniyete kayıp ihbarında bulunmuş, geceyi Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde bir otelde geçirdikten sonra taksiyle Küre'nin Topçu köyüne gittiği tespit edilen Ender Y'nin bulunması için çalışma başlatılmıştı.