Kastamonu'da aranan ve çeşitli suçlardan hükümlü 12 kişi yakalandı

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da aranan ve çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 12 kişi yakalandı.

Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Kentte 10 ekip ve 43 personelin katılımıyla tespiti yapılan iki adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda, aranan ve haklarında çeşitli suçlardan hapis cezası bulunan M.K, E.E, A.Y.Y, M.E, İ.K, M.Y, İ.O, H.Ç, H.G, M.Y, Z.K. ve H.M yakalandı.

Zanlılar işlemleri için emniyete götürüldü.