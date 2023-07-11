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        Kastamonu'da aranan ve çeşitli suçlardan hükümlü 12 kişi yakalandı

        AA txt
        Giriş: 11.07.2023 - 16:49
        Kastamonu'da aranan ve çeşitli suçlardan hükümlü 12 kişi yakalandı

        KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da aranan ve çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 12 kişi yakalandı.

        Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

        Kentte 10 ekip ve 43 personelin katılımıyla tespiti yapılan iki adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda, aranan ve haklarında çeşitli suçlardan hapis cezası bulunan M.K, E.E, A.Y.Y, M.E, İ.K, M.Y, İ.O, H.Ç, H.G, M.Y, Z.K. ve H.M yakalandı.

        Zanlılar işlemleri için emniyete götürüldü.

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