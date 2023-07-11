Kastamonu'da kamyonla çarpışan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
E.B'nin kullandığı 34 ET 3643 plakalı kamyon, Kastamonu-Çankırı kara yolu Kayı köyü mevkisinde İsmail Alaca (72) yönetimindeki 37 HE 818 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada otomobil sürücüsü Alaca, olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobilde bulunan ve yaralanan Samet Çömenli (15) ise ambulansla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.