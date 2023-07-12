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        Deniz Feneri Derneğinin yardımlarından 45 bin civarında Etiyopyalı yararlandı

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        Giriş: 12.07.2023 - 17:00
        Deniz Feneri Derneğinin yardımlarından 45 bin civarında Etiyopyalı yararlandı

        KASTAMONU (AA) - Deniz Feneri Derneği Kastamonu Temsilcisi Halit Bitkin, Kurban Bayramı'nda 45 bin civarında Etiyopyalıya yardım ulaştırdıklarını söyledi.

        Bitkin, dernek binasında gazetecilere, Kurban Bayramı'nı Etiyopya'nın Jinka bölgesinde geçirdiklerini, Kastamonu'daki vatandaşların verdiği bağışlarla bölgede kurban ve un dağıtım çalışması yaptıklarını kaydetti.

        Bölgede 131 kurban kestiklerini, 1500 paket de un götürdüklerini anlatan Bitkin, "Oradaki insanların hayvanın derisini dahi yediğini gördük. Son derece mağdur ve muhtaç insanlar. Yaşam birçok yönden bu coğrafyada zor." diye konuştu.

        Bölgenin su gibi birçok temel ihtiyacı bulunduğunu vurgulayan Bitkin, "Tuzlu suyun içildiği bir bölge. Oradaki aileler geniş olduğu için 45 bin civarında kişi, Kastamonu'daki hayırseverlerin emanetlerinden yararlanmış oldu. Mazlum insanların beklediği tek millet var, o da Türk milleti. Orada bunu gördük." dedi.

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