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        Yıldız Erkek Boks Milli Takımı'nın Avrupa Şampiyonası için Kastamonu'daki kampı sürüyor

        AA txt
        Giriş: 13.07.2023 - 11:00
        Yıldız Erkek Boks Milli Takımı'nın Avrupa Şampiyonası için Kastamonu'daki kampı sürüyor

        KASTAMONU (AA) - Yıldız Erkek Boks Milli Takımı'nın Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Kastamonu'daki kampı devam ediyor.

        Yıldız Erkek Boks Milli Takımı Başantrenörü Cahit Himoğlu ile antrenörler Muhammed Ali Keskin, Fırat Aras ve Naci Oral gözetiminde Türkiye Boks Federasyonunun Kadıdağı Kamp Merkezi'nde gerçekleştirilen kampta 13 sporcu yer alıyor.

        Başantrenör Himoğlu, AA muhabirine, 19-31 Temmuz tarihlerinde Romanya'da yapılacak Avrupa Şampiyonası için hazırlıklarının devam ettiğini söyledi.

        Sporcuların çalışmasından memnun olduğunu dile getiren Himoğlu, "Kampımız 3 Temmuz'da başladı. 19'unda yola çıkıp Romanya'da Avrupa Şampiyonası'nda sınav vereceğiz. 13 sıklette mücadele edeceğiz. Kampımız iyi geçiyor. Çocuklarımız verilen görevleri yerine getiriyor. Hocalarına inandılar, uyumlu çalışıyoruz. Kamp merkezi çok güzel bir yerde, oksijeni bol. Şampiyonada iyi sonuçlar alacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

        Şartların oldukça iyi olduğunu belirten Himoğlu, verdiği destek dolayısıyla Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç'e teşekkür etti.

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