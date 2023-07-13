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        Tosya Belediye Başkanı Kavaklıgil, çalışmaları denetledi

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        Giriş: 13.07.2023 - 13:23
        Tosya Belediye Başkanı Kavaklıgil, çalışmaları denetledi

        KASTAMONU (AA) - Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, belediye çalışmalarını inceledi.

        Kavaklıgil, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ilçeye yeni yapılacak yeşil alanları mahalle sakinleriyle birlikte planladıklarını belirtti.

        Söz verdikleri gibi Çatma ve Hocaimat mahallelerine yeşil alanlar yapacaklarını aktaran Kavaklıgil, şunları kaydetti:

        "Yeşil yaşam alanları oluşturarak Tosya'mızın hizmetine sunarken, aynı zamanda üretken belediyecilik anlayışı ile parklarımızda ihtiyaç duyulan tüm üretimlerimizi belediyemiz bünyesinde yapıyoruz. Son yapılan planlama ile önümüzdeki süreçte hizmete açacağımız 5 yeni park projesi için de tüm hazırlıklar tamamlandı. Ara vermeden, hız kesmeden şehrimiz için kalıcı hizmetler ortaya koymaya devam ediyoruz. Kent merkezimizin en önemli mesire alanları arasında yer alan Üçoluklar'ın genişletilmesi için belediyemiz bünyesinde faaliyetlerine devam eden konstrüksiyon atölyemizde tüm şehir mobilyaları üretiliyor."

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