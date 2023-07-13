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        KASMEK'te resim kursu alan çocuklar sergi açtı

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        Giriş: 13.07.2023 - 15:02
        KASMEK'te resim kursu alan çocuklar sergi açtı

        KASTAMONU (AA) - Kastamonu Eğitim Merkezinde (KASMEK) üç aylık resim eğitimi alan çocukların yaptığı çalışmaların yer aldığı sergi açıldı.

        Kastamonu Belediyesi bünyesindeki KASMEK'te ücretsiz resim eğitimi alan 6-12 yaş grubundaki çocuklar, resim öğretmeni Esin Gizem Madak rehberliğinde hazırladıkları çalışmaları belediye binasında sergilemeye başladı.

        Akrilik boya çalışmasından oluşan 32 eseri, Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu inceleyerek bilgi aldı.

        Sergideki çalışmaları beğendiğini belirten Vidinlioğlu, "Bu resimler çocuklarımızın hayal dünyalarının ne kadar geniş olduğunu, nasıl bir dünya hayal ettiklerinin de yansımasıdır. Hepsine emeklerinden ötürü çok teşekkür ediyorum." dedi.

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