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        Kastamonu'da yol uygulamasında yakalanan hükümlünün üzerinden tarihi eser çıktı

        AA txt
        Giriş: 13.07.2023 - 15:13
        Kastamonu'da yol uygulamasında yakalanan hükümlünün üzerinden tarihi eser çıktı

        KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da yol uygulaması sırasında hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlenen kişinin üzerinde tarihi eser ele geçirildi.

        Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri koordinesinde uygulama gerçekleştirildi.

        Kent merkezinde yapılan uygulama sırasında durdurulan bir araçta, hakkında çeşitli suçlardan kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan S.K'nın olduğu tespit edildi.

        Şüphelinin üst aramasında ise tarihi eser olduğu belirlenen 13 obje bulundu.

        S.K, emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi, üzerinde bulunan eserlere ise el konuldu.

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