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        Tosya'da "Lavanta hasat etkinliği" düzenlendi

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        Giriş: 14.07.2023 - 11:14
        Tosya'da "Lavanta hasat etkinliği" düzenlendi

        KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Tosya ilçesinde lavanta hasat etkinliği düzenlendi.

        D 100 kara yolu Topsakal mevkisinde bulunan Zeynep Erkaragülle'ye ait 14 dekar tarım arazisinde etkinlik gerçekleştirildi.

        Tosya Kaymakamı Suat Hatam, burada yaptığı konuşmada, Erkaragülle'ye ve emeği geçenlere teşekkür etti.

        Yaklaşık 14 dönümlük alanda lavanta ekiminin gerçekleştirildiğini belirten Hatam, "Bizden önceki Kaymakam beye nasip olmuş lavanta dikimi. Bize de hasat nasip oldu. Tarımsal üretime katkıda bulunduğu için Zeynep hanıma teşekkür ediyoruz. Başarılarının devamını diliyoruz. İnşallah buradaki ürünlerden de sanayiye yönelik güzel ürünler yaparız. Hayırlı uğurlu olsun." ifadesini kullandı.

        Tosya Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Mola ise Erkaragülle'ye tarımsal üretime katkı sağladığı için teşekkür etti.

        Konuşmaların ardından Hatam ve beraberindekiler, lavanta hasadına katıldı.

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