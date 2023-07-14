Yıldız Kadın Boks Milli Takımı'nın Kastamonu'daki kampı sürüyor

KASTAMONU (AA) - Yıldız Kadın Boks Milli Takımı'nın Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Kastamonu'daki kampı devam ediyor.

Yıldız Kadın Boks Milli Takımı Başantrenörü Ahmet Çınar ile antrenörler Yavuz Kılıç, Cengiz Örseloğlu, Ali Osman Çelik ve Aybüke Kılıçarslan gözetiminde Türkiye Boks Federasyonunun Kadıdağı Kamp Merkezi'nde başlayan kampta 13 sporcu yer alıyor.

Başantrenör Çınar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hazırlıkların temmuz ayının başından beri devam ettiğini söyledi.

Romanya'da 19-31 Temmuz tarihlerinde yapılacak Avrupa Şampiyonası'na hazırlandıklarını belirten Çınar, "Kampımız çok verimli geçiyor. Günde iki antrenman yapıyoruz. Pazartesiden sonra antrenmanımızı bire düşüreceğiz. Avrupa Şampiyonası'nda başarılı olacağımıza inanıyorum." dedi.

Verdiği destek dolayısıyla Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç'e teşekkür eden Çınar, sporcuların moralinin yerinde olduğunu kaydetti.