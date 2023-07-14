Kastamonu TÜGVA, geleneksel el sanatlarını yaşatmak için sergi açtı

KASTAMONU (AA) - Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) İl Temsilciliği ve Kastamonu Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü iş birliğince geleneksel el sanatlarını yaşatmak için sergi açıldı.

TÜGVA ve Kastamonu Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü iş birliği kapsamında TÜGVA binasında açılan el sanatları kurslarına katılan 25 kursiyerin yaptığı çalışmalar, kentteki bir alışveriş merkezinde beğeniye sunuldu.

Sergide kursiyerlerin yaptığı taş baskı, tırnak bağı olarak da bilinen çarşaf bağı, çarşaf dokuma ve nakış gibi çok sayıda çalışma yer aldı.

Vali Avni Çakır, açılışta yaptığı konuşmada, bu tür sergilerin hem sosyalleşme hem de geleneksel değerlere sahip çıkma anlamında çok önemli olduğunu söyledi.

TÜGVA İl Temsilcisi Selim Önen ise geçmişten bugüne Kastamonu'nun geleneksel çalışmalarını anlatan birçok eseri sergide sunmak istediklerini belirterek, "Burada gördüğümüz çalışmalar yıl boyunca yaptığımız çalışmaların onda biri desek yeridir." dedi.

Önen, TÜGVA olarak birçok kesime kurslarla ulaştıklarını dile getirerek, "Birçok programı bakanlıklar ve kuruluşlarla iş birliği protokolleri yaparak zenginleştiriyoruz ve daha profesyonel bir biçimde işlemlerimizi gerçekleştiriyoruz." ifadesini kullandı.

Sergide geçmişten bugüne gelen çalışmaları birleştirdiklerini anlatan Önen, serginin 16 Temmuz'a kadar açık kalacağını kaydetti.

Programa Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, kurum müdürleri ve kursiyerler katıldı.