Kastamonu'da 15 Temmuz Şehitlerini Anma Yol Bisikleti Yarışları yapıldı

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında bu yıl dördüncüsü düzenlenen 15 Temmuz Şehitlerini Anma Yol Bisikleti Yarışları gerçekleştirildi.

Türkiye Bisiklet Federasyonu ile Kastamonu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen organizasyonda 150 sporcu dereceye girebilmek için pedal çevirdi.

Yarışlar, Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli ile Cumhuriyet Meydanı arasındaki 22, 35 ve 70 kilometrelik parkurlarda düzenlendi.

Yarış startını veren Kastamonu Valisi Avni Çakır, hem 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü hem de İstiklal Yolu'nun baş şehri Kastamonu'da yaygınlaşan bisiklet sporunun daha da sevdirilmesi için etkinlik planladıklarını belirterek, "Hayatını kaybeden şehitlerimize ve gazilerimize şükran nişanesi olarak böyle bir yarış tertip edildi. Çok kutlu ve onurlu bir yarış. Kastamonu'nun güzelliklerini inşallah sizlerin sayesinde çok geniş kesimlere tanıtacağız." dedi.

Yarışların ardından Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen programda dereceye girenlere ödülleri verildi.

Türkiye Bisiklet Federasyonu Asbaşkanı Bahattin Akyön, desteklerinden dolayı Vali Çakır ve Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu'na plaket sundu.

Akyön, Kastamonu'nun, Türkiye Bisiklet Federasyonu açısından önemli bir il olduğunu vurgulayarak, "15 Temmuz Demokrasi ve Mili Birlik Günü'nün vatanımız, devletimiz ve hükümetimiz için ilelebet yaşaması adına bisiklet organizasyonunu bir çıta daha yükselteceğiz ve Kastamonu'nun hak ettiği şekilde uluslararası şeklinde düzenleyeceğiz. Bunun müjdesini veriyoruz." ifadesini kullandı.

Yarışlarda kadın ve erkeklerde ilk 3'e giren sporcular şöyle:

- Kadınlar

U-15

1- Hilal Okumuş

2- Fatma Nisa Günaydın

3- Elif Keklik

U- 17

1- Irmak Emine

2- Nilsu Karasay

3- Nisa Özlem

- Erkekler

U- 15

1- Vedat Emre Söker

2- Fatih Enes

3- Abdurrahman Muhammed

U- 17

1- Nafız Ege Karagöl

2- Arda Uzel

3- Demir Muhammed

Master Erkek 40+

1- Turgay Özdemir

2- Davut Alkan

3- Cüneyt Özendik

Master Erkek 45+

1- Aşkın Çiçek

2- Engin Sarı

3- Hakan Demirtaş

Master Erkekler 50+

1- Murat Öztürk

2- Hüseyin Vardal

3- Murat Kuntay Açan