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        Milli boksör Avrupa'da İstiklal Marşı'nı okutmak istiyor

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2023 - 09:36
        Milli boksör Avrupa'da İstiklal Marşı'nı okutmak istiyor

        KASTAMONU (AA) - ÖZGÜR ALANTOR - Türkiye şampiyonu milli boksör Ahmet Yasir Yılmaz'ın hedefi, Avrupa Şampiyonası'nda birincilik kürsüsüne çıkmak.

        Yıldız Erkek Boks Milli Takımı'nın, Türkiye Boks Federasyonunun Kadıdağı Kamp Merkezi'nde, başantrenör Cahit Himoğlu ile antrenörler Muhammed Ali Keskin, Fırat Aras ve Naci Oral gözetimindeki kampı sürüyor.

        Boks antrenörü Fırat Aras ile tesadüfen tanışmasının ardından bu sporla uğraşmaya başlayan Ahmet Yasir, yaklaşık 8 aylık çalışmanın ardından geçen yıl katıldığı turnuvada Türkiye ikinciliğini kazandı.

        Bu yıl ise Türkiye şampiyonluğuna ulaşarak milli takıma çağrılan Ahmet Yasir, 19-31 Temmuz tarihlerinde Romanya'da yapılacak Avrupa Şampiyonası için hazırlıklarını sürdürüyor.

        Ahmet Yasir Yılmaz, AA muhabirine, boksa yaklaşık 2 yıl önce başladığını söyledi.

        Geçen yıl Türkiye Şampiyonası'nda final oynadığını dile getiren yıldız milli boksör, "Şampiyonluğu o zaman kaybettim. Bu yıl daha fazla çalıştım ve 50 kiloda Türkiye şampiyonu oldum, milli takıma seçildim." dedi.

        Erzurum'da, düğünlerde konvoyun önünü kesen çocuklara para dağıtıldığı bir gelenekleri bulunduğunu anlatan Ahmet Yasir, "Ben de düğün konvoyunda para alırken Fırat hocam kolumuzdan tutup bizi boks salonuna götürdü. O günden beri çalışıyorum. Şimdi hedefim Avrupa şampiyonluğu. İlk katıldığım Avrupa Şampiyonası'nda şampiyon olmak istiyorum." diye konuştu.

        Antrenör Fırat Aras ise Ahmet Yasir ile 2 yıldır çalıştıklarını belirterek, "Bizim orada düğün konvoyundan para toplama adetimiz var. Orada para toplarken Ahmet Yasir'i keşfettim ve boks salonuna davet ettim. O da gelmeye başladı. Türkiye şampiyonu olarak milli takım kampına çağrıldı. Şimdiki hedefimiz Avrupa şampiyonluğu." ifadelerini kullandı.

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