Yıldız Kadın Boks Milli Takımı "Avrupa şampiyonu" unvanını korumak istiyor

KASTAMONU (AA) - ÖZGÜR ALANTOR - Yıldız Kadın Boks Milli Takımı, Romanya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda takım halinde zirveyi hedefliyor.

Şampiyonadaki hedeflerle ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulunan başantrenör Ahmet Çınar, Kastamonu'daki kampın oldukça iyi geçtiğini söyledi.

Yıldız Kadın Boks Milli Takımı sorumlu antrenörlüğünü 10 yıldır sürdürdüğünü belirten Çınar, "Bu görevi layıkıyla yerine getirdiğime inanıyorum. Bugüne kadar benim sorumluluğumda takımımız 12 altın, 17 gümüş, 37 bronz olmak üzere 66 madalya kazandı. Pandemide katılamadığımız Avrupa ve dünya şampiyonaları olmasına rağmen büyük başarı elde ettik." dedi.

Geçen yıl takım halinde Avrupa şampiyonu olduklarını hatırlatan Çınar, "2022'de İtalya'da düzenlenen Yıldız Kadınlar Avrupa Boks Şampiyonası'nda 7 madalya alarak tüm ülkeleri geride bırakıp takım halinde şampiyon olmuştuk. Romanya'da bunun üzerine çıkıp en az 8 madalya hedefimiz var. Bu başarıyı tekrarlamak istiyoruz." diye konuştu.

Milli boksör Melisa Eroğlu ise milli takıma seçildiği için mutlu olduğunu dile getirerek, "2023'te yıldızlarda Türkiye şampiyonu olarak mili takıma çağrıldık. Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanmak istiyorum. Takım halinde de Avrupa şampiyonluğunu hedefliyoruz. Bayrağımızı en üstte dalgalandırmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

- Hazırlıklar sürüyor

Yıldız Kadın Boks Milli Takımı, başantrenör Ahmet Çınar ile antrenörler Yavuz Kılıç, Cengiz Örseloğlu, Ali Osman Çelik ve Aybüke Kılıçarslan gözetiminde Türkiye Boks Federasyonunun Kadıdağı Kamp Merkezi'nde 19-31 Temmuz tarihlerinde Romanya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nın hazırlıklarını da sürdürüyor.

Avrupa Şampiyonası'nda 46 kiloda Şahande Zengin, 48 kiloda Rabia Eylül Duman, 50 kiloda Emel Okay, 52 kiloda Nisa Nur Yıldırım, 54 kiloda Betül İrem Özat, 57 kiloda Ecrin Özkan, 60 kiloda Buse Nur Yazan, 63 kiloda Melek Yamur, 66 kiloda Elvan Sözkesen,70 kiloda Yonca Gül Yılmaz, 75 kiloda Sedef Nergis, 80 kiloda Melisa Eroğlu, 81 artıda Havvanur Kethuda ringe çıkacak.