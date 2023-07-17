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        Kastamonu'da dereye atılmış çuval içinde erkek cesedi bulundu

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2023 - 14:10
        Kastamonu'da dereye atılmış çuval içinde erkek cesedi bulundu

        KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da öldürülen bir kişinin çuvala konulup dereye atıldığı belirlendi.

        Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Ahlat köyünde tarlasındaki otları biçmek için dün evinden ayrılan Satı Doğruoğlu'ndan (57) haber alamayan yakınları akşam saatlerinde jandarmaya kayıp ihbarında bulundu. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine bölgede arama çalışması başlattı.

        Arama çalışmaları kapsamında sabah saatlerinde kan izlerine rastlayan jandarma ekipleri, köyden yaklaşık 300 metre uzaktaki ormanlık alanda dereye atılmış çuval içinde erkek cesedi buldu.

        Cesedin çuvala konularak sürüklendiğini tespit eden jandarma, kan izlerinin köy sakinlerinden B.Ç'nin samanlığına kadar gittiğini belirledi.

        Samanlıkta da kan izleri bulan ekipler, Doğruoğlu'nun samanlıkta öldürüldükten sonra çuvala konulup bulunduğu dereye atıldığını değerlendirdi.

        Olayla ilgili B.Ç. ile eşi B.Ç. ve oğulları Ü.Ç. gözaltına alındı.

        Doğruoğlu'nun cenazesi, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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