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        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda bir zanlı tutuklandı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2023 - 15:31
        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda bir zanlı tutuklandı

        KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kullanan ve satanlara yönelik çalışma yürüttü.

        Uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen F.Ö'nün ikametinde yapılan aramada 139,58 gram sentetik uyuşturucu, 149 reçeteye tabi hap, 10,53 gram esrar, 2 ruhsatsız pompalı tüfek, ruhsatsız tabanca ile çok sayıda mermi ele geçirildi.

        Gözaltına alınan F.Ö, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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