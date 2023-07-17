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        Kastamonu'da denizde boğulma tehlikesi geçiren kişi, tedavi gördüğü hastanede öldü

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2023 - 16:12
        Kastamonu'da denizde boğulma tehlikesi geçiren kişi, tedavi gördüğü hastanede öldü

        KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde boğulma tehlikesi geçiren kişi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

        Denize girdiği Ginolu Koyu'nda oğluyla boğulma tehlikesi geçiren ve çevredekiler tarafından kurtarılarak Çatalzeytin Devlet Hastanesine kaldırılan Nevzat Hasanbeşe, buradaki müdahalenin ardından önce Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine, ardından Ankara Etlik Şehir Hastanesine sevk edildi.

        Hasanbeşe, burada 12 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

        Oğlu Berat Hasanbeşe ise tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi.

        Ginolu Koyu'nda 5 Temmuz'da denize giren Nevzat ile oğlu Berat Hasanbeşe boğulma tehlikesi geçirince çevredekilerce kurtarılmış, baba ile oğlu 112 Acil Sağlık ekiplerince Çatalzeytin Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.

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