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        Kastamonu Belediyesi haftada iki kez Çanakkale'ye gezi düzenleyecek

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2023 - 16:48
        Kastamonu Belediyesi haftada iki kez Çanakkale'ye gezi düzenleyecek

        KASTAMONU (AA) - Kastamonu Belediyesinin geçen yıl başlattığı Çanakkale gezi programları "Ecdadın İzinde" temasıyla devam edecek.

        Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu'nun talimatı doğrultusunda geçen yıl başlatılan Çanakkale gezilerinin bu seneki ilk turu, 25 Temmuz Salı günü "Ecdadın İzinde" temasıyla yapılacak.

        Haftada iki kez ücretsiz olarak düzenlenecek gezide 7 yaş ve üzeri tüm vatandaşlar, Kastamonu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne müracaat ederek seyahat edebilecek.

        Belediye Başkanı Vidinlioğlu, Çanakkale'yi her Türk ferdinin görmesi gerektiğini vurgulayarak, "Çanakkale'de en fazla şehit vermiş illerden biri Kastamonu'dur. Bu şehrin ruhunda Çanakkale vardır. Çanakkale gönlümüzde, türkümüzde hep yer almıştır. İstedim ki hemşehrilerimiz ecdadın destansı mücadelesini daha iyi hissetsin, mukaddes zaferin kazanıldığı toprakları yakından görsün. Çanakkale'de solunacak hava, o topraklarda atılacak adımlar çok kıymetli." ifadelerini kullandı.

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