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        Taşköprü'de Yaz Spor Okulları'nın açılış programı düzenlendi

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2023 - 12:36
        Taşköprü'de Yaz Spor Okulları'nın açılış programı düzenlendi

        KASTAMONU (AA) - Taşköprü Belediyesi ile Taşköprü Kaymakamlığı Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Yaz Spor Okulları"na 820 çocuk ve genç katılıyor.

        Şehir stadyumundaki program, Yaz Spor Okulları'na kayıt yaptıran 820 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirildi.

        Taşköprü Kaymakamı Bekir Özen, burada yaptığı konuşmada, gençleri yeşil sahada görüp heyecanlarına ortak olmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, Taşköprü Belediyesini organizasyonundan dolayı tebrik etti.

        Belediye Başkanı Abdullah Çatal da her yıl yaptıkları Yaz Spor Okulları'nı bu yıl da sürdürdüklerine işaret ederek, "12 branşta Yaz Spor Okulları'nı düzenliyoruz. Spora ve eğitime her alanda desteğimiz sürecek. Bu sayede gençleri kötü alışkanlıklardan da uzak tutmayı hedefliyoruz." dedi.

        Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Şube Müdürü Adem Keloğlu ise Taşköprü'nün nüfusuna göre spor teknik altyapısı en yüksek ilçelerden olduğunu vurgulayarak, yaz spor okullarının gerçekleşmesi dolayısıyla Kaymakam Bekir Özen'e, Belediye Başkanı Abdullah Çatal'a ve diğer emeği geçenlere teşekkür etti, öğrencilere ve antrenörlere başarı diledi.

        Programın sonunda Taşköprü Belediyesi tarafından öğrencilere ikramda bulunuldu.

        Yaz Spor Okulları, 2 ay sürecek.

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