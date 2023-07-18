Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Kastamonu'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2023 - 13:40
        Kastamonu'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

        KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ hükümlüsü yakalandı.

        Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şubeleri ile Taşköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ firarilerini yakalamaya yönelik çalışma yürüttü.

        Düzenlenen operasyonda FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olduğu gerekçesiyle hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.K. yakalandı.

        E.K, işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.

        Şurada Paylaş!

        Benzer Haberler

        Kastamonu'da dereler taştı, evleri su bastı
        Kastamonu'da dereler taştı, evleri su bastı
        Kastamonu'da aynı aileden 1'i bebek 3 kişinin öldüğü kazada kamyon şoförü tutuklandı
        Kastamonu'da aynı aileden 1'i bebek 3 kişinin öldüğü kazada kamyon şoförü tutuklandı
        TATİL İÇİN YOLA ÇIKMIŞLARDI; ANNE- BABA ÖLDÜ, 3 ÇOCUĞU YARALI  
        TATİL İÇİN YOLA ÇIKMIŞLARDI; ANNE- BABA ÖLDÜ, 3 ÇOCUĞU YARALI  
        Bakan Yumaklı: Belirli alanların dışında ateş yakmayalım
        Bakan Yumaklı: Belirli alanların dışında ateş yakmayalım
        Yıldırım düşmesi sonucu 2 kişi öldü
        Yıldırım düşmesi sonucu 2 kişi öldü
        LGS birincisi İrem: Altyapımın üzerine katarak kazandım
        LGS birincisi İrem: Altyapımın üzerine katarak kazandım