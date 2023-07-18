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        Taşköprü sarımsağı Kastamonu'da satışa sunuldu

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2023 - 14:16
        Taşköprü sarımsağı Kastamonu'da satışa sunuldu

        KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da Taşköprü sarımsağı pazarının sezon açılışı yapıldı.

        Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, pazar yerinde düzenlenen programda, çiftçinin "beyaz altın" adıyla taçlandırdığı Taşköprü sarımsağının hasadın ardından pazara indiğini söyledi.

        Üreticilerin bu aşamaya gelene kadar pek çok sıkıntı yaşadığını dile getiren Çatal, "Sarımsağımızı yetiştirmek tüm ürünlerden daha zahmetli. Çiftçilerimizden ricam, lütfen aramızda rekabete girmeyelim. Bir kardeşimiz sarımsağını bir fiyattan satıyorsa diğeri, 'elimdeki sarımsağı bir an önce bitireyim' düşüncesiyle daha ucuza satmasın. Bundan dolayı sarımsağımız değerinin altında kalıyor. Çiftçilerimiz kendilerine güvensinler." dedi.

        İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet İpek de bu yıl 22 bin 500 dönüm alanda sarımsak yetiştirildiğini belirterek, Avrupa Birliği nezdinde tescilli Taşköprü sarımsağında sezonun üreticilere ve ilçe halkına hayırlı olmasını diledi.

        Konuşmaların ardından dua edilerek sezon açılış kurdelesi kesildi. Daha sonra Taşköprü Belediyesi tarafından çiftçilere çorba ikram edildi.

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