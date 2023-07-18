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        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonlarında 19 zanlı yakalandı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2023 - 16:42
        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonlarında 19 zanlı yakalandı

        KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 19 şüpheli gözaltına alındı.

        Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 24 Haziran-1 Temmuz tarihlerinde uyuşturucu kullanan ve satanlara yönelik çalışma yürütüldü.

        Belirlenen adreslerde yapılan aramada 14,15 gram metamfetamin, uyuşturucu içiminde kullanılan 4 cam düzenek, çeşitli miktarlarda eroin, esrar ve sentetik ecza hapı, kurusıkı tabanca ile 24 fişek ele geçirildi.

        Operasyonlarda 19 şüpheli gözaltına alındı.

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