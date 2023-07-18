Kastamonu'da uyuşturucu operasyonlarında 19 zanlı yakalandı
KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 19 şüpheli gözaltına alındı.
Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 24 Haziran-1 Temmuz tarihlerinde uyuşturucu kullanan ve satanlara yönelik çalışma yürütüldü.
Belirlenen adreslerde yapılan aramada 14,15 gram metamfetamin, uyuşturucu içiminde kullanılan 4 cam düzenek, çeşitli miktarlarda eroin, esrar ve sentetik ecza hapı, kurusıkı tabanca ile 24 fişek ele geçirildi.
Operasyonlarda 19 şüpheli gözaltına alındı.