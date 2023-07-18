Kastamonu'da yıllık 850 ton kapasiteli mısır kurutma tesisi kurulacak

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında yıllık 850 ton kapasiteli mısır kurutma tesisi kurulacak.

Kuzey Anadolu Ajansından (KUZKA) yapılan yazılı açıklamaya göre, Kastamonu Köy Kalkınma ve Diğer Tarımsal Amaçlı Kooperatifler Birliği Başkanı Erol Akar ve KUZKA Genel Sekreteri Serkan Genç arasında, Kastamonu Mısır Kurutma Tesisi Projesi'nin sözleşmesi imzalandı.

Toplam 2 milyon 72 bin lira bütçeye sahip olan projeye KUZKA 1 milyon 450 bin 400 lira destek sağlayacak.

SOGEP kapsamında uygulanacak ve yıllık 850 ton kapasiteye sahip tesisten birliğe bağlı 168 üretici yararlanacak.