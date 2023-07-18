Kastamonu'da çuvalla dereye atılan cesetle ilgili 3 kişi tutuklandı

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da dereye çuvalla atılan cesetle ilgili gözaltına alınan çift ile oğulları tutuklandı.

Merkeze bağlı Ahlat köyünde dere kenarına çuval içinde atılmış olarak bulunan Satı Doğruoğlu'ya (57) ait cesetle ilgili gözaltına alınan B.Ç. ve eşi B.Ç. İle oğulları Ü.Ç'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Ahlat köyünde tarlasındaki otları biçmek için evinden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınmayan Satı Doğruoğlu'nun yakınlarının kayıp ihbarda bulunması üzerine jandarma arama çalışması başlatmış, Doğruoğlu'na ait ceset, dün köyden yaklaşık 300 metre uzaktaki ormanlık alanda dereye atılmış çuval içinde bulunmuştu.

Yapılan incelemede kan izlerinin köy sakinlerinden B.Ç'nin samanlığına kadar gittiğini belirlenmiş, B.Ç. ile eşi B.Ç. ve oğulları Ü.Ç. gözaltına alınmıştı.