Kastamonu'da kapalı pazar yerinin temeli atıldı

KASTMAONU (AA) - Kastamonu Belediyesi tarafından Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde kapalı pazar yeri için temel atma töreni düzenlendi.

Kapalı otopark ve ısıtma sistemine de sahip olacak pazar yeri, tamamlandığında 5 bin metrekarede hizmet verecek.

Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, temel atma töreninde yaptığı konuşmada, Kastamonu'nun en büyük iki mahallesinden birinin Mehmet Akif Ersoy olduğunu belirterek, pazar yerinin mahalle için önem taşıdığını söyledi.

Vatandaşların rahatlıkla kullanabileceği güzel bir pazar yeri olacağını dile getiren Vidinlioğlu, "Çelik konstrüksiyonlu, ısıtmalı, ferah bir mekan olacak. İnşallah hizmetlerimize ara vermeden çalışarak, ekip arkadaşlarımın gayretleriyle Kastamonu'muzu çok daha güzel yerlere getireme gayretinde olacağız." dedi.

Konuşmanın ardından dua edilip pazar yerinin temeli atıldı.​​​​​​​