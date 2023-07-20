Kastamonu'da gençlik kampına katılan gençler camide temizlik yaptı
Gençlik ve Spor Bakanlığınca Kastamonu'da düzenlenen gençlik kampına katılan bir grup genç, Yolkonak Köyü Müdrüp Mahallesi Camisi'nin temizliğini gerçekleştirdi.
KASTAMONU (AA) - Gençlik ve Spor Bakanlığınca Kastamonu'da düzenlenen gençlik kampına katılan bir grup genç, Yolkonak Köyü Müdrüp Mahallesi Camisi'nin temizliğini gerçekleştirdi.
Kamp lideri Mert Can Santur öncülüğündeki gençler, caminin minber, mihrap, kürsü ve camlarını silip temizlerken, halı ve cami avlusunu da süpürdü.
Yolkonak Köyü Muhtarı Hikmet Singin, temizlik çalışması yapan gençlere çay ikram ederek teşekkür etti.