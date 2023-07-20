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        Kastamonu'da çıkan yangında 5 dekar ekili arazi ile biçerdöver zarar gördü

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2023 - 16:11
        Kastamonu'da çıkan yangında 5 dekar ekili arazi ile biçerdöver zarar gördü

        KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Tosya ilçesinde çıkan yangında 5 dekar buğday ekili arazi ile biçerdöverde hasar oluştu.

        Yavuz Selim Mahallesi'nde Hüseyin Uslu'ya ait buğday tarlasında hasat sırasında henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı.

        Kısa sürede büyüyen yangına ihbar üzerine tarlaya gelen Tosya Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti.

        Söndürülen yangında 5 dekar buğday ekili arazi ile Yasin Çatıroğlu'na ait biçerdöver zarar gördü.

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