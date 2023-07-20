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        Tosya'da altyapı çalışmaları devam ediyor

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2023 - 16:53
        Tosya'da altyapı çalışmaları devam ediyor

        KASTAMONU (AA) - Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, ilçelerinde altyapı çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

        Kavaklıgil, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, cadde ve sokakların modern ve estetik görünüme kavuşması için belediye çalışmalarının devam ettiğini vurguladı.

        Ulaşımın sağlıklı ve sorunsuz şekilde sağlanması için yürütülen kilitli parke yol yapım çalışmalarının Rauf Denktaş Caddesi'nde devam ettiğini anlatan Kavaklıgil, şunları kaydetti:

        "Altyapı kumlama ve stabilize işlemlerinin ardından kilitli parke taşı döşeme çalışmaları kısa sürede tamamlanarak bölge ulaşıma açılacak. Sıcak asfalt çalışmaları öncesi zemin hazırlık işlemlerinin başladığı Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde var olan tüm ulaşım sorunları çözülerek değerli hemşehrilerimizin hizmetine sunulacak. Kaliteli ve kalıcı hizmet ortaya koymak amacıyla tüm altyapı ve zemin hazırlıklarının yapılacağı caddemizde çalışmalar kısa sürede neticelendirilecek."

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