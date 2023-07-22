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        Kastamonu Belediye Başkanı Vidinlioğlu, mahalle toplantılarını sürdürüyor

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2023 - 12:45
        Kastamonu Belediye Başkanı Vidinlioğlu, mahalle toplantılarını sürdürüyor

        KASTAMONU (AA) - Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, "Mahalleler Soruyor" programının ikincisini gerçekleştirdi.

        Beyçelebi Mahallesi sakinleriyle Saatçiler Konağı'nda bir araya gelen Vidinlioğlu, vatandaşların talep ve önerilerini dinledi.

        Vidinlioğlu, burada yaptığı konuşmada, mahalle toplantılarının ilkini Candaroğlu Mahallesi'nde gerçekleştirdiklerini hatırlatarak, "Bu toplantıları çok önemsiyoruz. Burada ortak akıl var. Hemşehrilerimizin fikirlerini çok önemsiyoruz. Onların isteklerini, taleplerini ve önerilerini birebir sohbetlerimizde masaya yatırıyor, çözümü noktasında da hızlı adımları atıyoruz." diye konuştu.

        Programa MHP Merkez İlçe Başkanı Hüseyin Kapulu, yönetim kurulu üyeleri ve belediye meclis üyeleri de katıldı.

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