Kastamonu'da yaralı bulunan martıya "acil servis" müdahalesi
KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde vatandaşların yaralı bulduğu martı, 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu ekibinin müdahalesinin ardından veterinere teslim edildi.
Sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar, yaralı halde buldukları martıyı, acil sağlık ekiplerine gösterdi.
Ekipler pansuman yaptıkları yaranın bulunduğu kanadını sabitledikleri martıyı ilçedeki veteriner hekime ulaştırdı.
Veterinerin tedavisine başladığı martı iyileşir iyileşmez doğal ortamına salınacak.