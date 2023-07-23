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        Kastamonu'da kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu sürücü öldü, 3 çocuk yaralandı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2023 - 15:10
        Kastamonu'da kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu sürücü öldü, 3 çocuk yaralandı

        KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde şarampole devrilen kamyonetin sürücüsü öldü, üç çocuk yaralandı.

        İlçeye bağlı Paşalı köyünde Ziya Yılmaz'ın (57) kullandığı 57 HB 817 plakalı kamyonet kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

        Kazada sürücü Yılmaz olay yerinde hayatını kaybetti, araçta bulunan Muhammet Ali Gürleyen (12), Yusuf Gürleyen (9) ve Muhammet Yılmaz (9) yaralandı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince Çatalzeytin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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