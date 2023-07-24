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        Selin vurduğu "Bozkurt'un hafızası" TOKİ'nin yaptığı iş yerinde yeniden fotoğrafçılığa başladı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2023 - 11:31
        Selin vurduğu "Bozkurt'un hafızası" TOKİ'nin yaptığı iş yerinde yeniden fotoğrafçılığa başladı

        KASTAMONU (AA) - ÖZGÜR ALANTOR - Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketinde neredeyse tüm arşivini kaybeden 52 yıllık fotoğrafçı Muzaffer Demir, yeniden "Bozkurt'un hafızası" olmak için TOKİ'nin aynı yerde yaptığı dükkanında çalışmaya başladı.

        Şiddetli yağışın ardından 11 Ağustos 2021'de Ezine Çayı'nın taşması sonucu ilçedeki iş yerleri ile çok sayıda ev, su ve balçık altında kaldı. Bozkurt'ta 1971 yılından itibaren fotoğrafçılık yapan 73 yaşındaki Muzaffer Demir'in de bugüne kadar çektiği fotoğrafların büyük bölümü, sel sularına kapıldı.

        Bozkurt'ta uzun süredir tek fotoğrafçı olarak hizmet veren 73 yaşındaki Demir, selin ardından TOKİ tarafından yapılan dükkanında yeniden fotoğrafçılık yapmaya başladı.

        Demir, AA muhabirine, ilçede 52 yıldır fotoğrafçılık yaptığını, selden önce geniş bir arşivi olduğunu söyledi.

        İlçede zaman zaman başka fotoğrafçı dükkanlarının da açıldığını belirten Demir, "Bozkurt'un en uzun süreli fotoğrafçısı benim. Şu anda ilçede tek fotoğrafçı benim. Sel zamanına kadar dükkanımda fotoğrafçılık yaptım. Selde dükkanım zarar gördü." dedi.

        İlçedeki her özel günde olduğunu anlatan Demir, "İlçedeki tüm faaliyet ve hizmetlerin fotoğrafını çektim. Vesikalık fotoğraflar, öğrencilerin mezuniyetleri, öğrenci etkinlikleri, açılışlar, törenler, eğlenceler, düğünler, nişanlar her yerde vardık. İlçede ne varsa çekimini yaptık. Bozkurt'un hafızası olduk, ilçenin tek arşiviydik diyebilirim." ifadelerini kullandı.

        - Selden kurtarılan fotoğraf makinelerini dükkanında sergiliyor

        Selin adeta ilçenin hafızasını da sildiğini dile getiren Demir, şöyle devam etti:

        "Dükkanımıza 7 metre sel girene kadar çekilen tüm fotoğrafların hepsi bizde mevcuttu. Sel girince hard disklerimiz gitti. Elektronik malzemeleri sel girdikten sonra kullanamadık. Kameralarım, fotoğraf makinelerim hepsi bir anda yok oldu. Selden çıkan birkaç makineyi AFAD ekipleri getirip verdi ama kullanılamaz haldeydi. Ben de anı olarak kalsın diye raflara koydum, orada sergileniyor. Diğerleri tamamen selle denize gitti."

        Selde dükkanının hasar gördüğü için yıkıldığını anlatan Demir, "Dükkanımız ağır hasarlı olduğu için selden sonra yıkıldı. Devletimiz var olsun dükkanımızı öncekinden daha güzel şekilde yaptı." diye konuştu.

        Tekrar Bozkurt'un arşivi olmak istediğini vurgulayan Demir, şunları kaydetti:

        "Selden sonra da fotoğrafçılığa devam etmek istiyordum. Dükkanım yapıldıktan sonra aynı yerimizde yeniden başladık. Buradaki etkinlikleri, şenlikleri, gençleri, yaşlıları tekrar fotoğraflayarak arşivlemek istiyorum. Bunun için tekrar start aldık. Bozkurt'un 52 yıllık hafızası olarak tekrar aynı iş yerimizde fotoğrafçılığa devam ediyoruz."

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