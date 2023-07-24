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        Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 3 kişi gözaltına alındı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2023 - 14:01
        Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 3 kişi gözaltına alındı

        KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu ve kaçak tütün operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ve kaçak tütün ticareti yapanlara yönelik çalışma yürüttü.

        Tosya ilçesinde tespit edilen şüphelinin evinde yapılan aramada, 6 kök Hint keneviri, 8,78 gram esrar ve 0,25 gram kenevir tohumu ele geçirildi.

        Kent merkezinde yapılan operasyonda Sinop'a uyuşturucu madde götüreceği tespit edilen kişinin üzerinde ve aracında yapılan aramada, ​​​​​​​33,44 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

        Kaçak tütünle mücadele kapsamında ise kent merkezinde bir ikamet ve iş yerinde yapılan aramalarda 14 bin 820 doldurulmuş makaron, 3 elektronik sigara sarma makinesi ve 6 kilogram açık kıyılmış tütün ele geçirildi.

        Operasyonlarda 3 şüpheli gözaltına alındı.

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