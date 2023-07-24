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        Kastamonu'daki "kitap kurtları"na İstanbul ve Çanakkale gezisi düzenlendi

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2023 - 15:33
        Kastamonu'daki "kitap kurtları"na İstanbul ve Çanakkale gezisi düzenlendi

        KASTAMONU (AA) - Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından ortaokullarda öğrenim gören 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerinin katıldığı ödüllü "Kitap Kurdu" yarışmasında derece elde eden öğrenciler, üç günlük İstanbul ve Çanakkale gezisine katıldı.

        Kentteki bin civarında ortaokul öğrencisi TÜGVA tarafından 30 Nisan'da Türkiye genelinde 5'incisi düzenlenen Kitap Kurdu yarışmasına katıldı. Yarışmada dereceye girerek çeşitli ödüller kazanan 12 öğrenci ve velilerine TÜGVA İl Temsilciliği de gezi gerçekleştirdi.

        Gezi kapsamında öğrenci ve veliler danışman öğretmenlerle İstanbul ve Çanakkale'nin tarihi mekanlarını gezdi.

        TÜGVA İl Temsilcisi Selim Önen, öğrencileri desteklemek adına bu tür organizasyonların çok önemli olduğunu belirterek, "Atalarımızın büyük fedakarlıklarla, canları pahasına bizlere bu toprakları vatan yaptıklarını ve orada yaşanılanları canlı görmelerinin milli ve manevi değerlerimizi idrak edebilmek adına çok önem arz ettiği düşüncesindeyiz. Bu tür organizasyonlarla gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.

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