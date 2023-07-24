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        Kastamonu'da hafif ticari araçla cipin çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2023 - 20:20
        Kastamonu'da hafif ticari araçla cipin çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı

        KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da hafif ticari araçla cipin çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı.

        Hüseyin T. idaresindeki 57 AAE 818 plakalı hafif ticari araç, Taner G'nin kullandığı 37 ACC 910 plakalı ciple Kastamonu- Ankara kara yolu Diphan mevkisinde çarpıştı.

        Kazada sürücülerle araçlarda bulunan Sibel G, Çınar G, Öykü G, Fatih A, Müzeyyen A, Sündüs T. ve Gülizar A. yaralandı.

        Yaralılar ambulanslarla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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